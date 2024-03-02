ياسمين رئيس تروج لدورها في مسلسل جودر رمضان 2024.. «انتظروا شهرازد»

روجت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لدورها في مسلسل جودر، المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت ياسمين رئيس، البرومو الدعائي للمسلسل، معلقة: «حاجتين ملهمش نهاية.. الزمن والحكايات وشهرزاد في جودر.. حكاياتها غير أي حكايات، انتظروا شهرزاد في جودر رمضان 2024».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر عرضة على شاشة on طوال السباق الرمضاني.