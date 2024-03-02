عادل حمودة: جمال حمدان تمتع برصانة علمية وعاش حياة بسيطة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ جمال حمدان تمتع برصانة علمية، وعاش حياة بسيطة، لم يتجاوز حد الكفاف، زاهد، متواضع، وفقير أيضًا.

حياة جمال حمدان

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «حمدان» عاش حياة لا تليق به تمامًا، يمكث في مسكنه المكون من غرفة وصالة، فيكتب وينام، ويضع كتبه ومجلاته وجرائده فيها، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على سيدة تطهو طعامه لما يكفيه لمدة أسبوع.

وأردف أن جمال حمدان كان يأكل الطعام باردًا، ولم يكن متأثرًا بسنوات البعثة في بريطانيا، وإنما كان يخشى أن يشيط الطعام إذا ما حاول تسخينه.

مقال أحمد بهاء الدين عن جمال حمدان

وتابع: «هذه الصورة أوجعت قلب أحمد بهاء الدين، فكتب عمودًا في جريدة الأهرام لمساعدته، من خلال مناشدة جامعة القاهرة بإعادة تقديرها المالي للدكتور جمال حمدان، لكن الأخير شعر بجرح في كرامته، وقرر مقاطعة بهاء الدين، ولم يعد يرد على رسائله التي يضعها تحت طرف الباب.