معرض كتاب بجامعة أكتوبر لتشجيع الطلاب على القراءة

نظمت كلية الصيدلة في جامعة السادس من أكتوبر، معرضا للكتب من أجل زيادة عدد القراء بالجامعة، بمشاركة 35 طالبًا.

وأكد الدكتور أبو العز محمد، مسئول العلاقات الخارجية بمكتب الاتحاد المصري لطلبة كلية صيدلة جامعة السادس من أكتوبر، في حديثه لـ«الوطن»، أن الفكرة بدأت قبل 3 سنوات، وهذا العام أقيمت على مدار 3 أيام، وحازت على إقبال كثير من الطلاب، لدرجة أنه تم بيع 1100 كتاب خلال 3 أيام فقط.

35 طالبا شاركوا في تنظيم المعرض

تنظيم المعرض جاء برعاية 35 طالبًا، بالإضافة إلى 3 عاملين من الأزبكية المتخصصين في بيع الكتب، ويضن كتب اقتصادية وثقافية وروايات، وقصص وكتب رسوم متحركة باللغتين العربية والإنجليزية، وبعض الإكسسورات، عبارة عن ميداليات، وأخرى لازمة للقراءة.

المعرض حصل على الدعم الكامل من الجامعة

وخلال أيام المعرض، حاز على الدعم الكامل من إدارة الجامعة والكلية، اللذان قاما بالعديد من التسهيلات والامتيازات، التي ساعدت على سير تنظيم المعرض بشكل سليم.

معرض الكتاب في جامعة السادس من أكتوبر، جاء برعاية الدكتور أبوالعز محمد مسئول العلاقات الخارجية، والدكتور عمرو متولي رئيس الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة، كما حظى على دعم الدكتور محمد رفعت عميد كلية الصيدلة، وطارق مكرم رائد الاتحاد المصري لطلبة صيدلة أكتوبر.