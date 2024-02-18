تمتلك لهجات عديدة وتستطيع حل الألغاز.. 6 حقائق مذهلة عن الغربان

على الرغم من ارتباطها في ذهن البعض بالموت والحظ السيئ، إلا أن الغربان من الكائنات الرائعة؛ فهي تتمتع بمهارات عديدة، منها الذكاء الشديد وقدرتها على حل مشكلاتها، كما أنها تتميز بسلوكيات اجتماعية وروابط تعاونية مذهلة، وتشكل روابط زوجية طويلة الأمد مع الجنس الآخر، وتنضم الغربان إلى مجموعة تتضمن 120 نوعًا من الطيور، وتعرف هذه العائلة باسم «الغرابيات»، ومع كونها تختلف عن باقية هذه الطيور، لكنها تظل الأذكى بينها.

هناك العديد من الحقائق الرائعة حول حياة الغربان، وهو ما كشف عنه موقع «treehugger»، لحقائق مذهلة عن الغراب.

يصنع أدواته بنفسه

البشر ليسوا الوحيدين الذين يمكنهم صنع أدواتهم بأنفسهم، فالغربان يستخدمون الأدوات النباتية مثل العصا لصيد الحشرات من الشقوق، وهذه فقط واحدة من الحيل الرائعة التي يمتلكونها، فيمكنهم أيضا ثني أدواتهم المرنة، واستخدام الأدوات يحتاج إلى مستوى عالٍ من التطور المعرفي.

يمكنها حل الألغاز

أثبتت العديد من الدراسات قدرة الغربان على حل الألغاز، فاستطاعت الغربان أن تجتاز اختبار إزاحة المياه بمستوى مماثل لبعض الأطفال التي تترواح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، وقد تمكنت من حل العديد من الاختبارات المعقدة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن غراب استطاع أن يحل لغز مكون من ثمان خطوات، في سلسلتها «داخل عقل الحيوان».

تنظم الجنازات عند الموت

تشتهر الغربان عن إقامة الجنازات عند موت أحد أفراد عائلتها، وقد تظل واقفة فوق الطائر لعدة أيام متتالية، فبحسب كايلي سويفت، خبير أمراض الكائنات الحية الدقيقة في جامعة واشنطن، أن يمكن أن يكون ذلك السلوك هو نوع من أنواع الحداد على الطائر الميت.

لها لهجات تميزها

وفقا لعالم الطيور جون إم مارزلوف، أن للغربان لهجات تميزها، وهذه اللغات تختلف من إقليم لإقليم مثل البشر، وعندما تنضم إلى مجموعة جديدة من فصيلتها فإنها تتعلم لغتهم، وذلك خلال تقاليد تقوم بها.

كائنات وفية للجنس الآخر

الغربان كائنات اجتماعية إلى درجة كبيرة، وهي وفية لجنسها الآخر، فهي تتزوج زوجا واحد مدى الحياة.

لها عمر طويل

الغربان بارعة في فن البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة، فيبلغ متوسط أعمارهم من 10 إلى 15 عاما، ويمكن أن تصل إلى عمر الـ21 عاما.