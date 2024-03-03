فول مدمس مناسب لمرضى القولون يوميا.. «اعرف السر والطريقة»

الفول طبق رئيسي على مائدة الإفطار، إلا أنه يسبب مشاكل صحية لمرضى القولون، لذا فإن هناك طريقة لتدميسه، تعتمد على استخدام الفول المدشوش، مع وضع الخضراوات والتوابل الهادئة، واستخدام النكهات المختلفة، التي لا تسبب أي مشكلة لمريض القولون.

مقادير تدميس فول يناسب مرضى القولون بحسب قناة «cbc sofra»

كمية من الفول بدون قشر أو كما يطلق عليه فول مدشوش.

حبة من الطماطم مقطعة مكعبات.

حبة فلفل أخضر رومي مكعبات، ويمكن استخدام الفلفل الحار، في حالة الرغبة للطعم الحار.

فص ثوم سليم، أو استخدام ثوم مفروم، في حالة تقوية نكهة الثوم في الفول.

تجهيز طبق الفول:

كمية من الطحينة حسب الرغبة، أو يمكن الاستغناء عنها تمامًا.

زيت طعام، ويمكن استخدام زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

كمون حسب الرغبة.

كزبرة جافة حسب الرغبة.

عصير ليمون للحصول على طعم حمضي أو لاذع، ويمكن الاستغناء عنه.

خل أبيض، ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة تدميس الفول:

تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز الفول، من خلال تنقيته جيدًا، وغسله تحت المياه الجارية، وينقع مدة لا تقل عن 12 ساعة.

بعد نقع الفول يتم وضعه في القدرة الخاصة بالتدميس، ويمكن استخدام وعاء، ويتم وضع كمية مناسبة من المياه، ووضع حبة طماطم مقطعة مكعبات، وحبة فلفل أخضر رومي مكعبات، وفص ثوم سليم، و ورفع القدرة على نار هادئة جدًا، وتركها مدة طويلة حتى ينضج تمامًا، ويفضل تقليب الفول من مدة لأخرى، حتى تنضج جميع حباته بنفس الدرجة.

تجهيز طبق الفول: