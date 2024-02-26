تراجع أسعار عشرات السلع في الأسواق اليوم.. بينها الفول والفاصوليا

تراجعت أسعار عدد كبير من الحبوب والبقوليات والخضراوات والألبان والجبن في الأسواق المصرية، وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تراجعت أسعارها، اليوم في الأسواق المحلية.

انخفاض أسعار الحبوب والبقوليات

- تراجع سعر الذرة الصفراء للشيكارة بواقع 103 جنيهات، بتراجع قدر قيمته بنحو 10.3%، حيث وصل سعر الشيكارة منها لـ896 جنيها للشيكارة، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- وتراجع سعر الفول الصحيح السائب إلى 54 جنيهًا، بتراجع 0.79 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار، أمس، ووصلت نسبة الانخفاض لـ1.43%، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- انخفض سعر القمح الصلب المحلي للطن، إلى 14 ألفا و542 جنيهًا للطن، بتراجع تقدر قيمته بنحو 127 جنيهًا، مقارنة مع أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- وتراجع سعر القطن المحلي للتنجيد للقنطار إلى 400 جنيه للقنطار، بتراجع تقدر قيمته بنحو 17.67%، ووصلت نسبة الانخفاض لـ858 جنيهًا للقنطار عن أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- تراجع سعر القطن المستورد الهندي والسوداني للقنطار بواقع 1239 جنيهًا للقنطار، حيث سجل 2971 جنيهًا للقنطار، بنسبة انخفاض بلغت 29.44%.

- تراجع سعر المسلى البلدي في الأسواق بأكثر من 5.96 جنيه، وسجل متوسط السعر 289 جنيها للعبوة وزن كيلو جرام.

- تراجع سعر الجبن الشيدر في الأسواق بأكثر من 9.47 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 238 جنيهًا.

تراجع أسعار الخضراوات اليوم

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 1.39 جنيه، مسجله متوسط سعر الكيلو نحو 16 جنيهًا.

- تراجع سعر الليمون الأضاليا بنحو 2.73 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 11 جنيهًا.

- تراجع سعر اللفت بنحو 0.25 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 6 جنيهات.

- تراجع سعر الكرفس لـ100 رابطة بنحو 25 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 257 جنيهًا.

- تراجع سعر القلقاس بنحو 1.57 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 23 جنيهًا.

- تراجع سعر الفاصوليا الخضراء 4 جنيهات للكيلو، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.9 جنيه.

- تراجع سعر السبانخ بنحو 1.92 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 13 جنيهًا.

- تراجع سعر البنجر بنحو 1.31 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 13 جنيهًا.