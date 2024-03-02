مكون منزلي عند تدميس الفول يعطيه نفس طعم الجاهز.. استخدمي ملعقة واحدة منه

يعد الفول من الوصفات الأساسية على مائدة الإفطار، لكنه يتميز بقوام ومذاق مختلفين، أفضل من المجهز في المنزل، لذا يمكن إتباع بعض الخطوات عند تحضيره، للحصول على نفس نتيجة المطاعم والعربات الشهيرة.

نصحت الشيف نورا السادات، على قناة cbc sofra، بضرورة إضافة ملعقة من الدقيق بعد تدميس الفول، للحصول على نفس القوام والمذاق الموجود في المطاعم.

مقادير تدميس الفول

كمية من الفول منقوعة في المياه لفترة من الوقت.

ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الأرز.

جزرة مكعبات كبيرة.

ثوم.

مياه.

بصلة مكعبات كبيرة.

حبة طماطم مكعبات كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة خل.

ملعقة زيت.

ليمون.

طريقة تدميس الفول في المنزل بحسب الشيف نورا السادات

تبدأ الخطوة الأولى بنقع الفول مدة من الوقت، حتى لا يأخذ وقتًا طويلًا في التسوية، ويفضل أن تكون المياه ساخنة، ويترك الفول فيها من نصف ساعة إلى ساعتين، حسب الوقت المتاح، ثم تصفيته من ماء النقع جيدًا، لأنها تصبح ضارة، بعد سحبها للغازات الموجودة في حبوب الفول.

وضع الفول في وعاء التدميس، وإضافة ملعقة كبيرة من العدس الأصفر، وملعقة كبيرة من الأرز، وجزرة مكعبات كبيرة، وبصلة مكعبات كبيرة، وحبة طماطم مكعبات كبيرة، وفصوص من الثوم، وملح وفلفل أسود وقطع من الليمون، وملعقة خل وملعقة زيت، ويوضع وعاء التدميس على نار هادئة جدًا، لمدة لا تقل عن 5 ساعات، حتى تمام النضج، ويفضل عدم فتح الغطاء، قبل قضاء نصف المدة، وإذا نقص مستوى المياه، يتم إضافة مياة ساخنة وليست باردة.

لماذا يوضع ملعقة دقيق بعد تسوية الفول؟