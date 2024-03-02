قصواء الخلالي: حرب شائعات تستهدف الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، يتعرض لاستهداف من أجل التقليل من شأنه.

مصر تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية

وأوضحت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر تقوم بدورها في دعم القضية الفلسطينية والعمل على حل الدولتين وحقن الدماء من خلال الوصول إلى هدنة، إلى جانب ممارستها دورها في رد الشائعات والمزايدات والاستهدافات.

حركة حماس ردت على المشككين في الدور المصري

وأضافت «الخلالي» أن حركة حماس ردت على المشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت على التحركات المصرية القوية في هذا الإطار، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بالتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وأن من يظن أن مصر ستساهم في القضاء على القضية الفلسطينية لديه خلل في تفكيره.

وأكدت أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستنكرت «الخلالي» ادعاءات حصول مصر على ملايين الدولارات من الفلسطينيين القادمين من معبر رفح، متسائلة: «كيف سيتم ذلك وهي ترسل مساعدات مليارية لأهالينا في غزة بشكل يومي؟».

واختتمت بالإشارة إلى أنّ هناك من يحيك شائعات معادية ضد الدولة المصرية في ظل الأزمة، ولكن الدولة المصرية قادرة على تجاوز كل هذه الأمور.