الجيش الملكي يواصل تصدره للدوري المغربي بفوز صعب على اتحاد طنجة

خسر فريق اتحاد طنجة، أمام نظيره الجيش الملكي، بنتيجة1-2، على الملعب البلدي بالقنيطرة، في الجولة الـ22 من الدوري المغربي «إنوي»، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

أهداف الجيش الملكي:

وافتتح توميسانج أوريبوني اللاعب البوتسواني، التسجيل للجيش الملكي، بهدف في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، من تسديدة بقدهه اليمنى، من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك على يسار حارس اتحاد طنجة.

وفي الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، سجل البديل يوسف شينا لاعب اتحاد طنجة، هدف التعادل من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن في الزاوية اليمنى السفلية لحارس مرمى الجيش الملكي.

احتساب ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي:

وشهدت الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، احتساب حكم اللقاء، ضربة جزاء لصالح الجيش الملكي، بعد لجوئه إلى تقنية «الفار» على إثر لمس، الحاجي كوناتي، لاعب اتحاد طنجة الكرة بيده في منطقة الجزاء، كما طرد حكم اللقاء، في الدقيقة ذاتها كوناتي، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

وفي الدقيقة 9 من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، نفذ القائد محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي بنجاح ركلة الجزاء لتسكن الكرة، على يسار الحارس، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري المغربي.

كما شهدت الدقية 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، طرد هلال الطير المدير الفني لاتحاد طنجة، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني، على إثر اعتراضاته على خلفية احتساب حكم اللقاء، ضربة الجزاء لصالح الجيش الملكي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجيش الملكي، إلى 49 نقطة في المركز الأول من خوض 21 مباراة في بطولة الدوري المغربي، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع صاحب المركز الثاني الرجاء «45 نقطة».

وبخسارته أمام الجيش الملكي، تجمد رصيد اتحاد طنجة، عند 21 نقطة من خوض 21 مباراة في بطولة الدوري المغربي، ليحتل المركز الـ14.