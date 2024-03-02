عادل حمودة: الطبعة الأولى من كتاب «شخصية مصر» صدرت في 300 صفحة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الطبعة الأولى من كتاب «شخصية مصر» صدرت في 300 صفحة من قطع كتاب الهلال، وصدرت تلك الطبعة في عام 1967، ووضع في الكتاب أفكارًا عامة تصور أنها ستثير النقاش خاصة بعد أن وقعت هزيمة يونيو.

تفاصيل صياغة كتاب شخصية مصر

أضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تصور أن المصريين يعيدون اكتشاف أنفسهم بعد الهزيمة، لكن الكل كان يجلد ذاته كأنه وحده المسؤول عما جرى، وتفرغ جمال حمدان لإنجاز صياغة نهائية للكتاب، واستمر 10 سنوات يعيد ويزيد في الكتاب وما أن انتهي منه حتى بدأ في نشره.

مراحل نشر شخصية مصر

تابع أن الكتاب نُشر منقحًا في أربع مجلدات بين عامي 1981 و1984؛ المجلد الأول: شخصية مصر الطبيعية، ويقع المجلد الأول في 842 صفحة، ويتناول «أرض مصر.. تاريخ حياة نهر.. تغيرات النيل التاريخية.. الصحراء الغربية.. الصحراء الشرقية.. سيناء.. الدلتا.. الوادي والفيوم».