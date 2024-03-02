عادل حمودة يكشف لمحات من حياة جمال حمدان: ينتمي لقبيلة عربية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ جمال حمدان، ينتمي إلى قبيلة «بني حمدان» التي هاجر بعض أفرادها إلى مصر، في أزمة جفاف اجتاحت الجزيرة العربية، وولد في فبراير 1928 في قرية «ناي».

نشأة جمال حمدان

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اسم القرية يحمل نغمة مصرية فيها كثير من الشجن، والقرية تقع في محافظة القليوبية على بعد 17 كيلومترًا من القاهرة، ووالده كان مدرسًا يمثل طموح الطبقة الوسطى الصاعدة إلى مكانة عالية بالتعليم.

وأشار إلى أنّ ترتيبه كان الثالث مكرر بعد وفاة شقيق سبقه، موضحًا أن الدكتور محمد المهدي قال: «رقم ثلاثة في أسرة بها خمسة أشقاء لا يأخذ ميزة، يشعر بعدم الأهمية، تائه وسط هذه التركيبة الأسرية، تشعره بأنه يجب أن يتميز في أي شيء ليجد لنفسه مكانة».

نبوغ جمال حمدان

وتابع: «بالفعل، ظهر نبوغ جمال حمدان في مدرسة التوفيقية الثانوية وكان الثالث على الدولة في التوجيهية أو الثانوية العامة، وأصبح العلم وسيلة لإثبات ذاته، وأصبح شغوفًا بالجغرافيا، لكنه لم يعزل الجغرافيا عن السياسة والثقافة والبيئة والحريات العامة والشخصية المصرية، تلك الخميرة سببها تمتعه بحس فني وتذوق للموسيقي واستيعاب المدارس التشكيلية المختلفة، أكثر من ذلك كان يصمم أغلفة كتبه».