أشهر 10 حكايات من ألف ليلة وليلة.. تحكيها ياسمين رئيس في مسلسل جودر

ألف ليلة وليلة أو سلسلة الحكايات التي تُعرف في العالم الغربي باسم الليالي العربية، هي عبارة عن مجموعة رائعة من القصص والأساطير الشعبية تشبه الأساطير اليونانية والرومانية الكلاسيكية والأساطير الإسكندنافية، وهذه القصص دخلت بسهولة لقلوب فئة كبيرة من القراء ومتابعي الفوازير؛ فكانت ألف ليلة وليلة ترويها شهرزاد لـ شهريار خوفًا من عقابه؛ وفي ليالي الملاح كما وصفت الجميلة شهرزاد تقص عليه وعلى متابعي الحدوتة قصة جديدة يسمعونها، وتنتهي من السرد بصياح الديك وتثاؤب رقيق ينم عن رغبتها في النوم.

ورمضان هذا العام ينتمي لـ عالم شهرزاد وشهريار، من خلال قصة مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يُعرض على شاشة on، لذلك نستعرض أشهر 10 قصص من روايات ألف ليلة وليلة بحسب موقع «interestingliterature» البريطاني.

-رحلات السندباد البحري السبع

ومن أشهر حكايات ألف ليلة وليلة، المُقتبس منها مسلسل جودر رمضان 2024، رحلات السندباد، على مدار سبع رحلات عبر بحار شرق أفريقيا وجنوب آسيا، يخوض الملاح المقدام سندباد مغامرات رائعة في عوالم سحرية، إذ يواجه الوحوش وأعمالا خارقة وسحرية، بما في ذلك الخيول التي تعيش تحت الماء وجزيرة الحوت النائم الضخم.

ولم تصبح حكايات السندباد جزءًا من ألف ليلة وليلة حتى القرن الثامن عشر، ما يجعلها إضافة متأخرة نسبيًا عن سلاسل الحكايات الأقدم منها؛ يمكن اعتبارها نسخة شرق أوسطية من ملحمة هوميروس، في تركيزها على مغامرات شخصية مميزة أثناء تفاوضه مع البحر ومواجهته للعديد من الأماكن والكائنات الخيالية.

-قصة التفاحات الثلاث:

والتفاحات الثلاث أيضًا واحدة من أقدم القصص البوليسية التي تُظهر جثة امرأة مشوهة في صندوق خشبي، ويكلف وزير السلطان بحل الجريمة في ثلاثة أيام وإلا سيتم إعدامه هو نفسه، وخلال الحكاية يفشل الوزير في التوصل إلى حل الجريمة، ولا يحاول كثيرًا حل القضية، لكن الوزير يتم إنقاذه من الموت عندما يظهر القاتل الحقيقي في النهاية.

-علي بابا والأربعون حرامي

أما حكاية علي بابا والأربعون حرامي فهي واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة التي ظهرت في الفوازير والأفلام التي اتخذت نفس الاسم، بطولة الفنان علي الكسار وإسماعيل يس، ومع انتظار مسلسل جودر، نستعرض تفاصيل القصة:

وتعد قصة علي بابا والأربعون حرامي، بعد قصة علاء الدين والمصباح السحري، أشهر قصص ألف ليلة وليلة بفضل العبارة المميزة «افتح يا سمسم» والمشهورة حتى بين الأشخاص الذين لم يقرأوا قط قصة اللص الماكر ومغامراته، وتدور القصة حول رجل فقير يُدعى علي بابا، والذي رأى بالصدفة الأربعين لصًا يخفون سرقتهم في كهف في الغابة، ويقرر سرقة بعض كنوزهم لنفسه، ومع ذلك، فإن رئيس اللصوص سيصبح عدو علي بابا حيث يتقاتل الرجلان في معركة ذكاء.

-الملك شهريار وأخوه

الأخوان شهريار وشاه زمان كلاهما ملكان، زوجاتهما غير مخلصتين يقتلانهما بطريقة غير رسمية بسبب الخيانة، يواجهون روح شريرة أو وحش، ويكتشفون أن صاحب الروح الشريرة يحتفظ بامرأة في شجرته.

-التاجر والجني

هذه القصة هي الأولى التي ترويها شهرزاد بنفسه؛ وفيها يقوم تاجر بإغضاب الجني أو الجني عن طريق الخطأ، فيجعل من مهمته قتل التاجر البائس، إلا أنه يمنح التاجر سنة لتسوية أموره قبل أن يعود لمواجهة مصيره، ولكن عندما يأتي يوم الحساب بعد مرور عام، يظهر ثلاثة شيوخ ويروي كل منهم قصة لمحاولة إقناع الجني بالحفاظ على حياة التاجر.

لص الإسكندرية ورئيس الشرطة

حسام الدين هو رئيس شرطة مدينة الإسكندرية، وذات ليلة، جاءه جندي وأخبره أن محفظة نقوده قد سُرقت منه، وفي الحال يعتقل حسام الدين كل من كان يقيم في المنطقة المجاورة، عندما يظهر اللص الحقيقي ويعترف بحرية أنه فعل ذلك، ولكن هناك تطور سيأتي في نهاية هذه الحكاية القصيرة.

-الحصان الأبنوس:

بالإضافة إلى احتوائها على قصص تعتبر مقدمة للخيال البوليسي، وهذه القصة هي قصة حصان ميكانيكي طائر يتم التحكم فيه باستخدام المفاتيح، ويمكنه أيضًا الطيران إلى الفضاء وتغطية مسافة سنة واحدة في يوم واحد، وبطل القصة هو أمير بلاد فارس قمر الأقمار؛ مخترع الحصان الميكانيكي الذي يظهر في مدينة شيراز، ويشتري الملك الحصان لابنه، ثم يركب الأمير الحصان الطائر في العديد من المغامرات، ويلتقي بأميرة بنغالية ويقع في حبها، ويثير غضب مخترع الحصان.

-الصياد والجني:

وهي حكاية أخرى يواجه فيها بطل الرواية جني أو جني منتقم بدلاً من المساعد الذي نجده في قصة علاء الدين ، وفي الواقع، كما هو الحال مع حكاية التاجر والجني السابقة؛ تحكم الروح في هذه القصة على الصياد الفقير بالموت ومع ذلك، يتمكن الصياد سريع التفكير من التغلب على عدوه الخارق للطبيعة.

-علاء الدين والمصباح السحري:

واحدة من أفضل حكايات ألف ليلة وليلة التي حصلت على شهرة واسعة من بين جميع قصص ألف ليلة وليلة، ومع ذلك، مثل قصة علي بابا ومغامرات السندباد، لم تتم إضافتها إلا مؤخرًا نسبيًا، في أوائل القرن الثامن عشر.

تدور أحداث القصة حول علاء الدين صبي صغير يعيش مع والدته في فقر في بلدة في الصين، في أحد الأيام، حصل على مصباح سحري يحتوي على جني قادر على تحقيق أمنياته، وتحتوي القصة في أحداثها على ساحر شرير، وأميرة جميلة، والعديد من العقبات التي وُضعت في طريق بطلنا الشجاع وهو يسعى للفوز بيد ابنة السلطان.