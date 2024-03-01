ON تطرح برومو جديد لمسلسل جودر.. «شهرزاد عندها حكاية»

طرحت شبكة قنوات on، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي والجديد لمسلسل جودر، الذي يُعرض حصريًا على قنواتها في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، والذي يؤدي بطولته النجم ياسر جلال.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ON البرومو وعلقت عليه: «حاجتين ملهمش نهاية، الزمن والحكايات، شهرزاد عندها حكاية جودر والكنوز اللي بيدور عليها، انتظروا مسلسل جودر في رمضان فقط وحصريًا على شاشة».

أحداث مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار تشويقي حول شخصية جودر التي يجسدها الفنان ياسر جلال، وهو عمل مقتبس من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وآخرين.