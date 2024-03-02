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دراما المتحدة

رمضان 2024.. وفاء عامر: مسلسل جودر يعيد لنا أشياء كثيرة افتقدناها (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
05:32 م | السبت 02 مارس 2024
وفاء عامر

وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل دورها في مسلسل جودر، المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحة أنها انضمت للمسلسل متأخرة، لذلك لم تظهر في البرومو التشويقي بشكل كبير، واصفة مشاركتها في جودر وحق عر بالـ«طبطة».

جودر يحمل العديد من القيم 

وعبرت وفاء عامر خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، عن سعادتها بالمشاركة في العملين، قائلة: «مسلسل جودر سيعيد لنا أشياء كثيرة كنا مفتقدينها، وسيجعلنا نسير على نهج عالمي بشكل محترم للغاية، وما شاهدته يعكس ذلك، وأعول عليه كثيرا في الصورة والتكوينات والعلاقات بين الأشخاص والقيم التي يحملها هذا المسلسل».

تصوير 75% من جودر بمصر 

وأشارت إلى أن المسلسل جرى تصويره في أماكن كثيرة بمصر: «75% تقريبا من المسلسل جرى تصويره في بلدنا الحلوة، وفخورة أننا بنعمل عمل عظيم مثل ألف ليلة وليلة».

وأشارت إلى أنها تقدم دور والدة جودر، متابعة: «أشعر بسعادة لأداء مثل هذه الأدوار، على الرغم من أنني وياسر جلال كنا زملاء في المعهد إلا أنه حسسني أنه ابني بشكل حقيقي في المسلسل».

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