أتوبيسات بديلة لقطار أبو قير بعد توقفه نهائيا.. 13 خطا لتسهيل حركة التنقل

تشهد الإسكندرية اليوم الأحد، أول أيام إيقاف عمل قطار أبو قير نهائيا، الأمر الذي دفع محافظة الإسكندرية اليوم للإعلان عن توفير 13 مسارا لخطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المواصلات البديلة لقطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

المواصلات البديلة بعد إيقاف قطار أبو قير

وطرحت محافظة الإسكندرية، عددا من الخطوط البديلة منها المقرر سابقا وأخرى مستحدثة لتسهل حركة المواطنين بدلا من قطار أبو قير الذي توقف العمل به، وجاءت الخطوط على النحو التالي:

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية.

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الملاحة.

- الموقف/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية .

- سيدي بشر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق السكة الحديد.

- المندرة/ الطابية ذهاب وعودة.

- فيكتوريا/ الطابية ذهاب وعودة طريق جمال عبد الناصر.

- الموقف/ سيدي بشر سكة حديد وعودة.

- سيدي جابر/ سيدي بشر سكة حديد ذهاب وعودة طريق شارع الجلاء.

- الموقف الجديد/ الساعة ذهاب وعودة طريق الحرية.

- سيدي جابر/ المندرة ذهاب وعودة طريق الحرية.

- كرموز/ الساعة ذهاب وعودة عن طريق محور المحمودية.

- محرم بك/ المنتزه ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل.

- سيدي بشر/ محرم بك ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل.

إيقاف قطار أبو قير نهائيا

يأتي ذلك، بعدما أوقفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة قطارات أبو قير،لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من مشروع مترو الإسكندرية.