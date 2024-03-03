12 بديلا لورق «الفويل» في الفرن.. «مش هتحتاجه تاني»

يعد ورق الألومنيوم أو «الفويل» من الأدوات الأساسية في المطبخ داخل كل منزل، إذ يستخدم في تحضير العديد من الأطعمة خاصة المشويات، لأنه يساعد على تسويتها وتحميرها بشكل جيد وفي أسرع وقت داخل الفرن، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة، ولكن يجهل البعض أنه قد يحتوي على مواد سامة وأضرار عديدة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير بدائل ورق «الفويل» في الفرن.

هناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها بجانب ورق «الفويل» وفي نفس الوقت تكون تكلفتها أقل وآمنة لصحة الجسم منها ورق الزبدة، فهو يعد البديل الأكثر استخداما، إذ يمكن استخدامه في الطهي والخبز والتغليف وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

بدائل ورق الفويل

حافظات الطعام السيليكون من ضمن بدائل ورق «الفويل» فهى تكون مثالية لحفظ الطعام البارد وتغليفه، كما أن بعض الأنواع منه تدخل الميكروويف، ويمكن أيضا استخدام أواني الطعام الزجاجية بدلا من ورق الفويل، فهي تعد أفضل وأكثر أمانًا لحفظ الطعام الساخن والبارد.

وجاءت من ضمن بدائل ورق «الفويل» أيضا استخدام أكياس طهي الطعام الحرارية، فهى تكون مثالية للطهي والشواء للحفاظ على الحرارة، كما يمكن استخدام غطاء من المعدن أو ورق الزبدة أو السيليكون بدلًا من القصدير.

بدائل أخرى للفويل

بدائل أخرى لورق «الفويل» ومنها:

صفيحة خبز

غطاء معدني

غطاء سيليكون

حصيرة سيليكون

سلة شواء من الفولاذ المقاوم للصدأ

ورق شمع العسل وهو يستخدم لصناديق الغداء وتخزين الطعام على المدى القصير

نصائح عند استخدام القصدير في الفرن

ويمكن استخدام القصدير في الفرن بدلا من ورق الفويل فهو آمن بشكل عام، لكن يجب تجنبه في بعض الحالات: