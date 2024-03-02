5 تحذيرات لقائدي السيارات بمحافظات القناة غدا الأحد.. شبورة ورياح

ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء المواطنين وسائقي السيارات، بضرورة الحيطة والحذر خلال السير على الطرق السريعة والصحراوية في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، بسبب انتشار الشبورة والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين، بضرورة التأكد من عمل مصابيح السيارة بشكل كامل، والتأكد من عمل ماسحات الزجاج ووجود مياه بقربة المياه المخصصة لذلك.

كما ناشدت المواطنين، ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور المتواجدين على الطرق خلال وقت الشبورة والتوقف حال طلبهم ذلك، إلى جانب ضرورة فتح زجاج السيارة خلال التحرك لعدم تكون شبورة داخلية.

رياح تضرب مناطق مختلفة بمدن القناة

وتنشط الرياح بمدن القناة وسيناء غدا الأحد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، حذرت الأرصاد الجوية من طقس شديد البرودة في الساعات الأولى من صباح غد وفي آخر الليل، ومن المتوقع أن يسود غداً طقس دافئ نهاراً ، بارد في أول الليل.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن أن درجات الحرارة المتوقعة غداً العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.