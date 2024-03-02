«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

موجة حارة شهدتها البلاد الأيام الماضية، واصلت فيها درجات الحرارة الارتفاع حتى سجلت 32 درجة مئوية على إقليم جنوب الصعيد، إلا أن درجات الحرارة أخذت في الانخفاض بدءا من اليوم السبت.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من غد الأحد تستمر درجات الحرارة في الانخفاض لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بدءا من الغد يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، أما في المساء والصباح الباكر يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويصاحبها نشاط الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتي:

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.