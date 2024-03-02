طقس الإسكندرية اليوم.. انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، اضطرابا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث سادت أجواء حارة تنتهي اليوم، يتبعها توقعات بسقوط أمطار خفيفة، تزامنا مع نوة السلوم الحالية التي تضرب المحافظة.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن طقس الإسكندرية يشهد ارتفاع درجة الحرارة نتيجة موجة حارة منذ يومين، وتبدأ في الانخفاض التدريجي من اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم انتهاء الموجة الحارة إذ عادت درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي في فصل الشتاء، حيث سجلت العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

عودة سقوط أمطار الإسكندرية

كما يشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة سقوط أمطار نوة السلوم، التي تأتي في شهر مارس من كل عام، وتكون الأمطار خفيفة بنسبة 30% يومي السبت والأحد، بحسب التقرير الرسمي من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

وتصل سرعة الرياح إلى 36 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر.