الرئيس الأمريكي يثمن دور مصر المحوري في إدخال المساعدات لأهالي غزة

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نظيره الأمريكي جو بايدن، والتي شدد خلالها على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، ليتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع.

جهود مصر في إدخال المساعدات لغزة

وقالت هبة مجدي، مقدمة برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، إن الرئيس السيسي حذّر من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، وأكد إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزّل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أوضحت مقدمة البرنامج، أن الرئيس الأمريكي، ثمَّن الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التى تعد أولوية فى الوقت الحالى لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معربًا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة، سواء على المسار السياسى الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح.