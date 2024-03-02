المستشار محمود فوزي: توصلنا إلى توافقات كبيرة في اجتماعات الحوار الاقتصادي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني الاقتصادي جرى انعقاده على مدار 4 أيام ناقش خلالها الخبراء والمتخصصون تحسين الاقتصاد المصري على المستويين القطاعي والجعرافي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات كانت تمتد من 11 صباحا حتى 9 مساءً بجدية من جميع الحاضرين.

صياغة مخرجات الحوار الاقتصادي

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة cbc، أن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات، لافتًا إلى أن الاقتصاديين في دولهم يدعون حكوماتهم أن يفتحوا باب الحوار كما فعلت مصر مع اقتصاديها وذوي الشأن.

التركيز على الإنتاج الصناعي والزراعي

وتابع أن هناك قضايا جرى التوافق عليها مثل التركيز على الإنتاج الصناعي والزراعي والأدوات التي تتحدث عنها، وكيف يمكن للبنك المركزي مواجهة ارتفاع التضخم وسياسات سعر الفائدة؟