تخفيضات 35% على اللحوم.. مبادرة أهلا رمضان تحارب الغلاء بالدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة بمنافذ مواطنون ضد الغلاء، جاءت بتخفيضات كبيرة في المحافظة، إذ بلغت نسبة التخفيض نحو 35%.

وأضاف أن أسعار اللحوم في منافذ المبادرة على مستوى المحافظة، جاءت بـ 260 جنيها للكيلو بدلاً من 315 جنيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

منافذ بيع اللحوم بتخفيضات 150 جنيها

وأضاف السيد دايرة، أنه تم توفير نحو أكثر من 35 منفذا مع وجود سيارات متنقلة ومنافذ في مختلف الأماكن، لضمان وصول المنتجات، خاصة اللحوم بتخفيضات كبيرة من أجل المواطنين.

وشهدت المنافذ إقبالا من المواطنين على شراء اللحوم، في ظل التخفيضات الكبيرة والتي وصلت لـ35%.

المنافذ الرئيسة للمبادرة في الدقهلية

واشار الدكتور أيمن مختار في بيان، إلى أن المنافذ الرئيسية للمبادرة لبيع اللحوم بمدينة المنصوره متواجدة أمام استاد المنصورة وأمام محطة الأتوبيس الدولية بشارع الجيش.

وأكد أن المحافظة تعمل من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.