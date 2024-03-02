7 معلومات عن الممثلة المصرية نور الغندور.. نجمة دول الخليج الأولى

شهرة واسعة حظيت بها الممثلة المصرية نور الغندور في دول الخليج، وهو ما ساعدها عليه ميلادها ونشأتها في دولة الكويت رفقة أسرتها، قبل أن تدخل في عالم التمثيل ويذيع صيتها بدرجة كبيرة.. فمن هي الممثلة نور الغندور؟ وكيف كانت بدايتها في عالم التمثيل؟

7 معلومات عن الممثلة المصرية نور الغندور

يمكن استعراض بعض المعلومات عن الفنانة والممثلة المصرية نور الغندور، وفقًا لِما ورد على موقع «سينما كوم»، منها:

- تُسمى نور الغندور وهي ممثلة مصرية الجنسية.

- وُلدت في 12 نوفمبر 1993 بدولة الكويت وأقامت بها رفقة أسرتها.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت في مجال الإعلام عام 2011 بتقديم برنامج «مطبخ إلهام» مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة «الراي».

- قدمت حلقات برنامج «صوت السهارى» على قناة «الشاهد» عام 2012.

دخول نور الغندور عالم التمثيل

- دخلت عالم التمثيل في 2013 من خلال مشاركتها في مسلسل «سكن الطالبات» الذي جسدت به دور «شهد» وحققت من خلاله شهرة كبيرة.

- شاركت في عديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل «البيت السعيد» بشخصية «شذى»، و«أول الصبح» بشخصية «ضحى»، و«جار القمر» بشخصية «عهود»، و«أشوفكم على خير» بشخصية «بثينة»، و«كعب عالي» بشخصية «رعد»، و«قابل للكسر» بشخصية «هبة»، كما شاركت في تقديم عدة مسرحيات أبرزها «قصر الساعات»، «بوسند في باريس»، «طقوش الإشارات والتحولات»، «الرجل الذي صار» و«الطبيب رغما عنه».

وحظت الأعمال الفنية للممثلة نور الغندور بنجاح كبير، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت نجمة دول الخليج الأولى، ينتظر الجمهور أعمالها الجديدة بقلوب متشوقة.