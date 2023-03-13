ممثلة مصرية تحصل على منحة فنية بنيويورك: أطمح إلى العالمية «فيديو»

قالت شذى محرم ممثلة ومخرجة مصرية حصلت على منحة فنية في نيويورك لدراسة أفلام الخيال العلمي، أنّها شاركت في أكثر من فيلم جرى عرضه في مهرجانات دولية، مثل فيلم لا أحد هناك لأحمد مجدي أحمد علي، وفيلم فخ لندى رياض الذي عُرض في مهرجاني كان وتورنتو، مشددةً على أنها تطمح للعمل في السينما العالمية، وتشارك في الكاستنج بأي مكان في العالم.

اختيار 200 موهبة سينمائية

وأضافت «محرم»، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ مهرجان برلين السينمائي الدولي اختارها كأحد أهم المواهب، حيث يختار في كل عام 200 موهبة سينمائية، ثم ذهبت إلى لوس أنجلوس، لكن خططها توقفت تماما بسبب أزمة جائحة كورونا.

وتابعت الفنانة: «حصلت على منحة من مؤسسة أمريكية، وهي ثاني منحة للإخراج، وكانت الأولى للتمثيل، درست سيناريو وإخراج وتمثيل، وأفضل دراسة أفلام الخيال العلمي، هناك تقنيات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست موجودة في أي مكان آخر بالعالم»، مشيرةً إلى أنها درست أساسيات التمثيل في إسبانيا، لكن التقنيات المعقدة مكانها في هوليود.