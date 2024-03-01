مهنة عملت بها جورى بكر قبل التمثيل.. كشفتها في كواليس «مسار إجباري»

كما هو الحال في العديد من المهن، تتطلب مهنة التمثيل سير طريق طويل لجني ثمارها، لذلك، يضطر كثير من العاملين في هذا المجال إلى امتهان بعض الوظائف الأخرى في بداية مشوارهم الفني، ومن أمثلة هؤلاء الفنانة جوري بكر، التي عملت في مهن أخرى قبل التمثيل، فما هي تلك المهن؟

مشاركة جوري بكر في مسلسل «مسار إجباري»

تشارك الفنانة جوري بكر، في السباق الرمضاني، هذا العام من خلال تجسيد شخصية «سناء» في مسلسل «مسار إجباري» من بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، وتدور أحداثه في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة حول شابين في مقتبل العمر عكس بعض في كل شيء، ويكتشفان أنهما إخوة، وهو ما اتضح خلال الإعلان الدعائي للمسلسل «البرومو»، الذي نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وكشفت جوري بكر كواليس مشاركتها في مسلسل «مسار إجباري» خلال ظهورها في مقطع فيديو عبر تقنية الـ«reel» نشرته الصفحة الرسمية لقناة «on drama»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنها تشارك بتجسيد شخصية «سناء»، والتي يبدو أنها شخصية شريرة تدبر المكائد لمن حولها: «لو قابلتها في الحقيقية هقولها يا شيخة حرام عليكي اتقي الله»، لافتة إلى أن «سناء» لا تتشابه مع شخصيتها في الواقع إلا من ناحية الجمال والشياكة.

مهنة عملت بها جوري بكر قبل التمثيل

وعن المهن التي عملت بها قبل التمثيل، أوضحت «بكر» أنها عملت في مجال المبيعات، وأنها تُفضل العمل المُمتع ولو كان دون دخل عن العمل المُمل الذي يدر عليها دخلًا كبيرًا، وعندما وجّه لها المذيع سؤالًا ترفيهيًا عما إذا كانت الشرطة ستلقي عليها القبض، فماذا سيكون السبب، أجابت ضاحكة: «هتقبض عليا الأموال العامة لأني بصرف فلوس كتير على الملابس».

متابعة مسلسل «مسار إجباري»

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية متابعة مسلسل «مسار إجباري» من بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، وكوكبة من الفنانين، مجانًا عبر شاشات قناة «أون»، ولمن لا يمكنه مشاهدة حلقات المسلسل في المواعيد المحددة له، فيمكنه مشاهدة الحلقات كاملة وبجودة عالية عبر منصة «watch it» الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال النقر على هذا الرابط.