تغير مفاجئ في حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار ونشاط للرياح هل تصل الجيزة؟

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات فرص سقوط أمطار على 12 محافظة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط طقس غائم جزئيا في السواحل الشمالية الغربية والشرقية على أن يكون مشمس في باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الدقهلية، الغربية، الشرقية، مطروح، المنوفية، الإسماعيلية» إلى فرص سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متفاوتة من اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير التوقعات أن تشهد المحافظات طقس شديد البرودة في أول الليل وآخره وفي الصباح الباكر، كما تنشط الرياح في محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسجلت 30 كيلو مترا في الساعة، كما تنشط أيضًا في جنوب سيناء والبحر الأحمر وبلغت سرعتها 42 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة اليوم في المحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة