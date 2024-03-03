بعد انخفاض 18 سلعة.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

شهدت الأيام الماضية انخفاض أسعار ما يقرب من 18 سلعة غذائية وغيرها طبقاً للبيان الصادر عن الغرف التجارية في المحافظات، وجاء من أهم هذه السلع «الفراخ، اللحوم، الأسماك، الزيوت، الدقيق، الأرز، المكرونة، الألبان، كرتونة البيض، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف وغيرها من السلع»، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان2024 بالمحافظات.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، بعد انخفاض أسعار السلع وطبقا للغرف التجارية في المحافظات وجاءت على النحو الآتي:-

-كيلو السكر 27 جنيها

-السمن كريستال 1 كيلو جرام 117 جنيها

-عصائر رمضان بـ 22 جنيها.

-الصلصة 30 جنيها.

- شاي ربع كيلو 60 جنيها.

-جوال دقيق وزن 10 كيلو 220 جنيها.

- عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام 56 جنيها.

-كيلو الأرز من 20 جنيها و25 جنيها.

-سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيهاً.

- كيس المكرونة كيلو جرام 20 جنيها

- زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

-بلح أسواني 40 جنيها

- حلاوة طحينية 90 جنيها للكيلو.

- الشاي 40 جرما بـ8 جنيهات.

- دقيق 28 جنيها للكيلو

- سعر كيلو اللحم السودانية 250 جنيها

- أسعار اللحوم البلدي نحو 320 بدلًا من 460 جنيها