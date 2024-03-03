عاجل.. الحكومة تعلن عن 1300 وظيفة شاغرة.. اعرف طريقة وآخر موعد للتقديم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 15 مارس الجاري الموعد الأخير للتقديم على 1328 وظيفة حكومية شاغرة في 4 جهات مختلفة، من بينها التعليم والأوقاف ووزارة العدل، نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة، وفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن الوظائف الحكومية المعلن عنها من قبل الجهاز جاءت كالتالي :

الوظائف الحكومية المتاحة في الشهر العقاري

ووفقاً للجهاز فإن وزارة العدل يتوفر فيها حوالي 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري ويتم التقديم علي الوظائف الحكومية المذكورة عبر بوابة الوظائف الحكومية من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/، وتشمل هذه الوظائف 50 وظيفة مهندس في التخصصات الآتية «الإلكترونيات، الكهرباء، الحاسبات، المساحة، الاتصالات، المدني»، بالإضافة 250 وظيفة باحث قانون ثالث.

الوظائف الحكومية المتاحة في وزارة النقل

كما يتوافر حوالي 28 وظيفة حكومية شاغرة في وزارة النقل، وتشمل هذه الوظائف 4 وظائف أخصائي حاسب آلي، بالإضافة إلى 24 وظيفة مهندس بناء سفن، ويمكن التقديم علي هذه الوظائف الحكومية الشاغرة من هنا.

الوظائف الحكومية المتاحة في وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن وجود 1000 وظيفة شاغرة لـ إمام وخطيب، ويتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية ويستمر التقديم حتى منتصف شهر مارس الجاري.