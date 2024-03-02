رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مديرية العمل في القليوبية تعلن توافر 366 وظيفة جديدة.. اعرف التخصصات المطلوبة

كتب:

حسن صالح
01:39 م | السبت 02 مارس 2024
وظائف أرشيفية

وظائف أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توافر 366 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وظائف مديرية العمل بالقليوبية شهر مارس 

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوة المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 366 فرصة في 4 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4500 جنيه، وهي كالتالي:

70 عامل أورلية 

15 مشرف جودة 

35 عامل اأوفر 

50 عامل سنجر

50 عامل إنتاج 

25 مراقب جودة 

50 عاملة تشطيب 

20 عامل مكوي 

10 مهندس جودة 

10 لوجيستيك

10 محاسبين

10 مهندس زراعي 

10 إداري 

1 عامل زراعي 

رابط التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية 

وأوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر

أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية و الصحية مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية، عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية، للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة بمنظومة النظافة في القليوبية.. الشروط والتفاصيل

«أزهر القليوبية» تعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف خالية في القليوبية.. 382 فرصة عمل بمرتبات تصل 6 آلاف جنيه

وظائف شاغرة بأحد أكبر «الهايبر ماركت» بالعبور.. محافظة القليوبية تكشف التفاصيل

وظائف وزارة العمل 2024 في القليوبية.. 200 فرصة برواتب تصل 7 آلاف جنيه

وظائف جديدة بالقطاع الصحي في القليوبية.. إليك الشروط ورابط التقديم

وظائف «مديرية العمل» في القليوبية للشباب.. رواتب تصل إلى 6000 جنيه

شروط التقدم لشغل وظائف رئيس وأعضاء المجلس الطبي في القليوبية 

وظائف شاغرة جديدة في محافظة القليوبية.. اعرف الشروط والمواعيد
بقلم حسن صالح