آخر موعد لتلقي طلبات وظائف شركة مياه الشرب اليوم.. اعرف التخصصات المطلوبة

تنتهي شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم الخميس الموافق 29 من شهر فبراير الجاري 2024 من تلقي طلبات الراغبين لشغل عدد من الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 طبقا لاحتياجات الشركة من العمالة بنظام العقود السنوية.

نوعية الوظائف المطلوبة لشركة مياه الشرب 2024

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة للعمل بالشركة وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2024 وهي كالتالي:

الوظائف التخصصية «المؤهلات العليا»

- مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس صيانة كهربية

- أخصائي سلامة وصحة مهنية

- كيميائي مياه

الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

- حرفي تشغيل - كهربائي - ميكانيكي - سباك

- سائق - جنايني

وظائف الخدمات المعاونة

- معاون خدمة

- حارس «ذكور فقط»

- عتال «ذكور فقط»

كيفية التقديم لوظائف شركة المياه 2024

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور إلى أنه يمكن التقدم إلى الوظائف عن طريق موقع الشركة من خلال الرابط التالي «https://www.alexwater.com.eg/ » حتى اليوم الخميس 29 فبراير الجاري، في تمام الساعه الـ12 ظهرا، وذلك وفقا للشروط الموضحة بالإعلان.

لن تقبل أي طلبات تخالف الاشتراطات العامة للإعلان

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أنه يتم الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام لاحقا عن مواعيد الاختبارات، لافتا إلى أنه لن يُلتفت لأي طلبات خارج النطاق الجغرافي المحدد بالإعلان على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية قبل صدرور الإعلان، ولن تقبل أي طلبات تخالف الاشتراطات العامة للإعلان.