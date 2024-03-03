عاجل.. نجل حلمي بكر: سأتقدم ببلاغ لوجود شك أن وفاة والدي غير طبيعية

كشف هشام حلمي بكر، نجل الراحل حلمي بكر عن تقدمه ببلاغ، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وفاة والده داخل أحد المستشفيات في منطقة الشرقية.

وقال هشام حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتقدم ببلاغ لوجود شك لديه أن الوفاة غير طبيعية.

موعد ومكان تشييع جثمان حلمي بكر

ومن المقرر تشييع جثمان الموسيقار الراحل حلمي بكر، من مسجد النور بالعباسية اليوم الأحد بعد صلاة العصر، بينما سيقام العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية.

كشف هشام نجل حلمي بكر، كواليس وصوله إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية قائلا إنه حرص على الذهاب إلى مستشفي السلام، لإلقاء نظرة الوداع على والده، والدعاء له بالرحمة.

وحرص هشام حلمي بكر، على توجيه الشكر للشعب المصري قائلا إن الجميع كان متعاطفا مع والده طوال الساعات الماضية، والإعلام المصري، والحكومة المصرية لتدخلهم لمساعدة والده.