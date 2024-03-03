نادية مصطفى تكشف موعد ومكان عزاء حلمي بكر

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وكتب نادية مصطفي قائلة: «إن شاء الله اليوم الأحد 3 مارس وبعد صلاة العصر، ومن مسجد النور بالعباسية، سيشيع جثمان الموسيقار الكبير حلمي بكر إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة بالوفاء والأمل، كما تقيم نقابة المهن الموسيقية العزاء اليوم أيضاً الأحد 2024/3/3 بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك بعد صلاة المغرب، رحم الله المغفور له وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون، فضلاً وليس أمراً الدعاء له وقراءة الفاتحة.

وفاة حلمي بكر

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا مع عدد من نجوم مصر والوطن العربي.