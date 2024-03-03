المخرج أحمد مدحت: متشوق لمسلسل الحشاشين في رمضان 2024

كشف المخرج أحمد مدحت أنّ مسلسل الحشاشين على قائمة مشاهداته في موسم الدراما الرمضانية 2024، وفقًا لتدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك».

وقال مدحت: «منتظر مسلسل الحشاشين في رمضان، هو موضوع تاريخي شيّق وصعب وسينمائي جدا».

وتابع مدحت حديثه عن شخصية حسن الصباح التي يُجسّدها كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين: «طبعًا حسن الصباح عند البعض بطل وعند البعض الآخر إرهابي، ودي صعوبة الدور الذي يقوم به كريم عبدالعزيز، وعبدالرحيم كمال، وبيتر ميمي وكريم عبدالعزيز أسماء مشجعة جدًا، البروموشين شكله حلو، وواضح إن الإنتاج ضخم، متشوق لمشاهدة المسلسل في رمضان 2024، وكل سنة وأنتم طيبين».

البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين

قنوات عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc في موسم الدراما الرمضانية 2024، إضافة إلى عرضه على منصة «واتش إت»، ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي إضافة إلى ميرنا نور الدين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخرج بيتر ميمي.