أبرز المعلومات عن مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز شرير لأول مرة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم رمضان 2024، الذي يشهد وجبة فنية دسّمة على المائدة الرمضانية، تُزينها العديد من الأعمال الدارامية، من بينها مسلسل الحشاشين، الذي يتناول قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان، ونستعرض أبزر المعلومات عن تلك الجماعة في التقرير التالي قبل انطلاق عرضه.

أبرز المعلومات عن مسلسل الحشاشين

- مسلسل الحشاشين مستوحى من أحداث حقيقية بالتاريخ، وهو من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي يٌعرف بالنص المميز ويعلم جيدًا مفاتيح تحويل القصة لعمل درامي بأحداث مشوقة بأحداث متسلسة.

- يقدم بطولة المسلسل الفنان كريم عبد العزيز الذي يحظى بجماهيرية كبيرة وقاعدة شعبية بالوطن العربي، إذ يقدم لأول مرة في تاريخه دور شخصية شريرة.

- جرى تخصيص أضخم ميزانية لعمل فني لمسلسل الحشاشين، إذ جرى تصويره في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ اهتم المخرج بيتر ميمي وشركة سينرجي المنتجة للعمل بتوفير كل التجهيزات وبأعلى مستوى من خلال الديكوارت وبناء القصور والقلاع بتوقيع مهندس الديكور أحمد فايز.

- يتضمن المسلسل العديد من مشاهد الأكشن والحركة والحروب، لذلك جرى تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة وبأياد مصرية من العمال والمتخصصين.

- استعان صناع العمل بفريق معارك المسلسل العالمي Game of Thrones إلى جانب فرق مصرية، من أجل تنفيذ مشاهد الحركة والمعارك.

- ينتمي المسلسل لحقبة تاريخية قبل 1000 عام، لذا جرى تصميم ملابس خاصة للعمل والاستعانة بالخامات اللازمة لتصنيعها من كازخستان وتركيا وإيطاليا.

- تسجيل الموسيقى التصويرية للمسلسل في عدة دول حول العالم وهي فرنسا وألمانيا وتركيا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب ونيقولا معوض.