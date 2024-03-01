6 أسباب تجعل مسلسل الحشاشين ملحمة فنية في رمضان 2024.. قضية وعي

يخوض الفنان كريم عبد العزيز، سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل الحشاشين، في ملحمة يقودها المُخرج بيتر ميمي، بمعاونة الكاتب عبد الرحيم كمال، تحت رعاية الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج سينرجي، الذي يناقش واحدة من أهم القضايا المجتمعية، وهي قضية الوعي، إذ يرصد تاريخ طائفة «الحشاشين» الدموية التي أسسها حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين ملحمة ضخمة تُقدم لأول مرة في الدراما المصرية والعربية، بهذا الشكل الضخم، ملحمة إخراجية وتمثيلية وإنتاجية، ملحمة تليق بعمل ضخم كهذا.

أسباب تجعل مسلسل الحشاشين ملحمة فنية

1- مسلسل الحشاشين إنتاج واحدة من أهم شركات الإنتاج في مصر، وهي شركة سينرجي التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويُعرض على قناة dmc.

2- يجمع مسلسل الحشاشين ثلاثة من أهم صناع الدراما في مصر في الوقت الحالي، كريم عبد العزيز بطل العمل، والمُخرج بيتر ميمي، والمؤلف عبد الرحيم كمال.

3- يعد الحشاشين واحدا من أضخم المسلسلات إنتاجًا خلال السنوات الماضية، وجرى تنفيذه في أكثر من عامين.

4- جرى تصوير مسلسل الحشاشين في أكثر من دولة، من بينها مالطا وكازخستان وكردستان.

5- استعان صناع مسلسل الحشاشين بمصممي معارك عالميين سبق لهم العمل في أحد أشهر الأعمال الأجنبية وهو مسلسل game of thrones.

6- يناقش مسلسل الحشاشين واحدة من أخطر القضايا وهي قضية الوعي.

الحشاشين عمل ينتظره الجمهور بشده، يُعرض في رمضان المُقبل، حصريًا على قناة dmc، بطولة كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية حسن الصباح، وفتحي عبد الوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.