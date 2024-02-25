ساعات قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني المقبل، ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024، إذ أن عددا كبيرا ينتظر عرض العمل بعد طرح البرومو خلال الساعات القليلة الماضية.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024

ويعرض مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، طوال شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، كما تُعرض حلقات العمل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في إطار تاريخي، وتحديدا في القرن الحادي عشر، بشمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بالفدائيين، وهم رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جداً في ذلك الوقت ليكونوا أول تنظيم سري سمى فيما بعد بـ الحشاشين.

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبد العزيز، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.