وزيرة التضامن: نصف من يعانون من مرض نفسي لا يتلقون المساعدة أو العلاج

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي في المتحف القومى للحضارة المصرية، بمناسبة مرور عام على إنشاء المؤسسة، وتنفيذ مائة نشاط فى ملف الصحة النفسية لعام 2023-2024، في ضوء رسالتها التي ترتكز على نشر ثقافة الصحة النفسية، وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمرضى النفسيين، وإمكانية علاجهم، وإدماجهم بالمجتمع.

التوعية بالصحة النفسية وكسر حاجز الصمت

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الاحتفال يأتي بمناسبة مرور عام على إطلاق مؤسسة «فاهم» الشابة في عمرها، الكبيرة في قيمتها، والتي ولدت لتعزز وتدعم إدراج الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من جودة الحياة، ومن بناء العلاقات، ومن سعادة الأسر، ومن السلام المجتمعي ومن ارتقاء الإنسانية.

وأضافت، أن مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي خرجت للنور في عام 2023 وراء هدفها الأساسي، وهو التوعية بالصحة النفسية وكسر حاجز الصمت، ووصمة العار عن المرض النفسي، وأعلنت المؤسسة عن تنفيذها لنحو 100 فاعلية في عامها الأول، فها هي تحقق وثبات سريعة في محطات رسالتها، وساعدت نحو 1500 شخص، وطرقت أبوابا كثيرة، وتعاونت مع مؤسسات متنوعة، وباتت تعقد حوارات مع متخصصين واتفاقيات مع أطراف معنية، وكان شعارها منيرا معبراً؛ «افهم اسمع اتكلم».

المسؤولية المجتمعية تجاه المريض النفسي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرض النفسي قد يُشعر الشخص بالاستبعاد أو الاغتراب، أو أن هناك اتجاهات سلبية ضده تشعره بأنه مرفوض أو فاشل، أو معقد أو غريب، أو خطر أو غير صالح للتعامل معه، باختصار يسود الشعور بأن من يعانون نفسياً ليسوا متساوين في المجتمع، أكثر من نصف من يعانون من مرض أو ألم نفسي لا يتلقون المساعدة أو العلاج، في كثير من الأحيان، لقولهم أن التمييز أو النبذ قد يعرضهم لألم أشد من كربهم الحقيقي.

وشددت «القباج»، على أن المسؤولية المجتمعية تجاه التدخل النفسي لها أهمية، وأن تشمّر مؤسسات المجتمع المدني عن سواعدها لتغطية هذا الجانب ذو الأهمية القصوى، والأثر الشديد، ولعل ما تتخذه مؤسسة فاهم، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الدعم النفسي سيصبح ضوءا بديعا في طريق طويل من العمل على إعلاء قيمة الإنسان بأفكاره واتجاهاته ومشاعره، وليس فقط قوت يومه.