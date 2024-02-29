«التضامن» توضح تفاصيل مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من الأشياء الضرورية التي تقوم بها وزارة التضامن؛ لأن هناك موروثات موجودة في المناطق العشوائية يجب العمل على تغييرها مثل زواج الأطفال وتفضيل الولد على البنت وختان الإناث، وانتشار المخدرات والعنف الأسري.

«بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»: «طورنا في الحجر وعاوزين نطور في البشر ونغير في السلوكيات الموجودة، وحملتنا بعنوان بالوعي مصر بتتغير للأفضل، فبنعمل قوافل وبنقدم فيها خدمات، ومع الخدمات بنقدم مسرحيات بتناقش كل السلوكيات اللي عاوزين نقضي عليها».

تغيير السلوكيات

وتابعت: «في البداية قبل ما بندخل المنطقة بنعمل بروفايل خاص بيها وبنشوف السكان وسلوكهم والخدمات الموجودة والناقصة، وبنشوف السلوكيات وبنحاول نغيرها وبنقيسها كل فترة، لأن تغيير السلوك بياخد وقت، وعندنا رائدات اجتماعيات كل واحدة منهم بتزور 200 أسرة وبتحاول تغير منهم للأفضل».