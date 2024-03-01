«التضامن»: 2 مليون مواطن في المنيا يحصلون على 3.5 مليار جنيه من تكافل وكرامة

أكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ محافظة المنيا يحصل فيها 2 مليون مواطن تقريبًا على معاشات «تكافل وكرامة» بقيمة 3.5 مليار جنيه، وهناك توجه للتوسع في دعم مشروعات وبرامج التمكين الاقتصادي لهذه الأسر، إذ تعد المنيا من أفضل المحافظات التي تمتلك مقومات صناعية وتجارية وزراعية تمكنها من أن تكون محافظة واعدة، مشددة على أن الوزارة في مواجهتها للفقر متعدد الأبعاد تأخذ بمكون التمكين الاقتصادي، موجهة التحية والتقدير للسيدات العاملات بالمشروع.

مدارس المزارعين الحقلية

وتفقدت الوزيرة، مع محافظ المنيا ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نشاط الصوبات الزراعية، ومدارس المزارعين الحقلية بإحدى قرى مركز العدوة بالمنيا، والتي تعد أداة ضرورية لتحويل الأنظمة الغذائية الزراعية لتكون أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، إذ تمّ إجراء لقاءات مع مزارعي ومزارعات مدارس المزارعين الحقلية المحليين، والاستماع إلى تجاربهم، والتعرف على العديد من قصص النجاح التي حققها مشروع المدارس الحقلية، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر ونجاحه في تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن المتضررة من أزمة كوفيد-19 في محافظة المنيا، يعد نموذجًا لتمكين المرأة الريفية، إذ نجح في تمكين ما يقرب من ألف أسرة على اعتماد تقنيات إنتاج زراعي مبتكرة ومحسنة، مما ساهم في زيادة إنتاج الأغذية وتقليل خسائر ما قبل الحصاد وبعده، إضافة إلى تعزيز مهارات الإنتاج الزراعي لدى هذه الأسر، وتمكينها من إنتاج محصول تقريبًا 15.8 طن من الخضروات سنويًا.

تعزيز معرفة 300 أسرة متخرجة من مدارس المزارعين

كما نجح المشروع في تعزيز معرفة 300 أسرة متخرجة من مدارس المزارعين الحقلية بتقنيات زراعة الصوب، وخلق مصادر دخل لهم من خلال إنتاج الفواكه والخضروات والشتلات مع تشجيع استخدام السماد العضوي، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية من خلال تنفيذ ممارسات الإدارة المتكاملة لمغذيات التربة والنبات.

وعلى مستوى رفع المهارات تم دعم أنشطة بناء القدرات لجميع المنظمات المجتمعية في جميع أنحاء المنيا، بإعادة تأهيل مركز التدريب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، إذ جرى تمكين 500 أسرة من خلال تربية الماشية، إضافة إلى 300 أسرة على مشروعات تصنيع الألبان وتعزيز معرفة 1000 أسرة بأساسيات تنمية المشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر وإدارة الأعمال الصغيرة وتقنيات التسويق، إذ تمت المساهمة في خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل، استفادت منها 700 أسرة.