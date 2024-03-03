تناولها برومو مسلسل سر المسجد.. «إزاي تعلمي أولادك الأمانة؟»

حكايات وقيم كثيرة يقدمها نجوم مسلسل سر المسجد خلال شهر رمضان المبارك، إذ تدور أحداثه عن كيفية تعليم الأطفال أسس التربية الصحيحة، عبر رحلة يتعلمون فيها العديد من النصائح وحل الكثير من المشكلات، وأهمها تعليم الأطفال الأمانة والإخلاص، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للمسلسل على منصة «watch it»، في تربية بإطار ديني.

مسلسل سر المسجد

أحداث مسلسل سر المسجد تدور حول تربية الأطفال، ومناقشة الكثير من المشكلات التي تواجههم، وكذلك تعليمهم بعض القيم والسلوكيات المهمة مثل الأمانة والحفاظ عليها، وهو ما يقدمه أبطال المسلسل ياسين وحبيبة وسيف، وعلى رأسهم الأب الأمين الذي يعلمهم هذه القيمة.

تعليم الأطفال الأمانة، واحدة من الأمور التي تراها بعد السيدات، فكيف تعلم أطفالها الأمانة بشكل سلس وبسيط بعيدا عن التعقيد والأمور النظرية، وهو ما أوضحه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن تعليم الأطفال الأمانة رقم 1 في التربية.

تعليم الأطفال قيمة الأمانة.. من وحي مسلسل سر المسجد

وقدم استشاري الطب النفسي مجموعة من النصائح للأمهات، نوصحها على النحو التالي:

- التحدث عن أهمية الأمانة والصدق، «ضروري الطفل أو الطفلة تسمع أهمية الصدق والحفاظ على ممتلكات الغير سواء من كلام أو أشياء مادية».

- اشرح للأطفال كيفية تأثير الأمانة على حياتهم.

- علمي أطفالك أن الكذب أو السرقة أمر يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن صفة الكذب لا تفيد بشيء.

- لترسخ القيم السليمة في تربيتهم من جهة صفة الأمانة، يجب اختبارهم في العديد من المواقف: «اديله فلوس يشتري شيء معين تكوني عارفه سعره، وشوفي هيرجع الباقي ولا لأ، اتكلمي معاه إزاي يحافظ على الفلوس ويحافظ على حق الغير».

- دمج قيمة الأمانة في الروتين اليومي.

- على الأسرة أن توفر للأطفال بيئة الاحترام لكي يستمدوا منها تعليمهم، وأن يردوا الأمانة فيما بينهم.

- علميه أن الأمانة هي سر الكثير من النجاح في الحياة.