7 خدمات مجانية تقدمها البنوك بدءا من 8 مارس.. فتح حسابات ومحافظ إلكترونية

5 أيام تفصلنا عن تقديم البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، لـ7 خدمات مجانية للمواطنين، وذلك في إطار فعاليات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، والسعي وراء استهداف جميع شرائح المجتمع، لتوفير المنتجات المصرفية من وتلبية احتياجاتهم.

وتقدم البنوك المصرية خدمات مجانية بداية من يوم 8 حتى 31 مارس الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي السطور التالية 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك في هذه الفترة المذكورة بحسب المركزي المصري.

7 خدمات مصرفية مجانية

وتتمثل الخدمات المصرفية المجانية فيما يلي:

- إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جار أو توفير.

- إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- يمكن للمواطن فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- فتح حساب للشركات مجانًا، والنشاط الاقتصادي أيضًا.

- إمكانية الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- تتيح البنوك المصرية الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية، وذلك في بعض الحالات.

«المركزي المصري» يسمح بتواجد البنوك خارج الفروع

يُذكر، أن البنك المركزي المصري يسمح للبنوك خلال فعاليات الشمول المالي بإمكانية التواجد في الأماكن العامة، أي خارج الفروع من أجل نشر والتثقيف المالي للمواطنين، وكذلك الترويج للمنتجات المصرفية وتشجيع العملاء.