خبير اقتصادي: إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية يعزز الشمول المالي

أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي بإعفاء العملاء الأفراد من رسوم التحويلات البنكية، والتي تجرى عبر القنوات الإلكترونية والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، موضحا أنه محفز للمواطنين للاستفادة من سرعة وإنجاز الخدمات المالية.

وأضاف في بيان صحفي أن القرار يعود بالإيجاب على زيادة عدد عملاء البنوك، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري لمجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأوضح أن عدد العملاء وحجم المعاملات الرقمية المالية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ بلغت 404 مليون معاملة عام 2023 عبر تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية بقيمة 815 مليار جنيه، وبلغ عدد مستخدمي التطبيق 6.% مليون عميل.

وتوقع أن يزيد عدد العملاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم وعدد الخدمات الرقمية والإعفاءات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي.

جذب عملاء جدد

وأشار إلى أن قرار إعفاء العملاء من رسوم تحويل الأموال يسهم في جذب عملاء جدد، ويقضي على مصادر التمويل المجهولة أو غير المعروفة، ويسهم في دمج الاقتصاد غير رسمي للاقتصاد الرسمي.

تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية

وأضاف أن القرار يخدم قطاع كبير من المواطنين وييسر عليهم، ويرفع نسبة الوعي بأهمية الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للاعتماد على الخدمات الرقمية الإلكترونية الحديثة، لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية والتداول الكاش، إضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه.