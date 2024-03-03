«معلومات الوزراء» يوضح هل ترتفع أسعار الذهب في 2025؟

أوضحت النشرة الشهرية لأسعار السلع الاسترايجية العالمية، التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الموقع الرسمي له، أنّ المتوسط الشهري لأسعار الذهب انخفض عالميًا ليصل إلى 2029.71 دولار أمريكي للأوقية، خلال يناير 2024، مقابل 2035.82 دولار أمريكي للأوقية خلال ديسمبر 2023، بينما ارتفع مقارنة بنحو 1894.12 دولار أمريكي للأوقية خلال يناير 2023.

سبب انخفاض الأسعار العالمية للذهب خلال يناير 2024

وذكرت النشرة الشهرية الأسعار السلع الاستراتيجية، أنّ المحللين أرجعوا سبب انخفاض الأسعار العالمية للذهب خلال يناير 2024، إلى ارتفاع قيمة الدولار بشكلٍ عام، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إضافة إلى تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية مارس 2024.

وأوضحت النشرة أنّ متوسط سعر الذهب عالميًا انخفض ليسجل نحو 2018.22 دولار أمريكي للأوقية خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2024 مقابل 2024.08 دولار أمريكي للأوقية، خلال الأسبوع الثالث 2024، بينما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 1931.98 دولار أمريكي للأوقية.

أحدث التوقعات في سوق الذهب خلال عامي 2024 و2025

ووفقا لتقديرات «جي بي مورجان» للأبحاث، فإنّ من المتوقع أن يُؤدي تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، خلال النصف الثاني في عام 2024؛ ليدفع سعر الذهب العالمي إلى مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن يصل سعر الذهب العالمي إلى 2300 دولار للأونصة في عام 2025.

ومن المتوقع أن يصل سعر الذهب العالمي إلى 1.950 دولار للأونصة خلال الربع الأول من عام 2024، ويصل إلى 1.980 دولار للأونصة في الربع الثاني من العام نفسه.