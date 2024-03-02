أحمد موسى: انفراجة قريبة في أسعار الذهب والدولار والسلع الغذائية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الفترة المقبلة سوف تشهد انفراجة كبيرة في أسعار الذهب والدولار والسلع الغذائية، على إثر وصول الدفعة الأولى من اتفاق مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

تراجع الدولار في السوق الموازية

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ أسعار الدولار في السوق الموازية تشهد تراجعًا منذ يومين، بعد وصول 10 مليارات دولار إلى مصر ضمن الدفعة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

وتابع: «سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 2750 جنيهًا، في حين وصل في الفترة الماضية إلى 4000 جنيه، والدولار في السوق الموازية، وصل اليوم إلى 43 جنيهًا».

المضاربة على الدولار

وأردف: «ده مش السعر الحقيقي للدولار، ولكنها المضاربات التي أوصلت الدولار إلى هذه الأرقام غير المسبوقة، دي كلها مضاربات وناس بتاجر».

واختتم: «بإذن الله فيه انفراجة جاية خلال الفترة المقبلة، مش بس ذهب ودولار، ولكن كمان على مستوى أسعار السلع والمواد الغذائية».