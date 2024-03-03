عاجل.. انهيار أسعار الذهب في مصر.. 2391 جنيها للجرام عيار 18

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وواضح خلال تعاملات الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تراجع سعر الذهب بشكل كبير في الصاغة والسوق المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 تراجعا بقيمة 130 جنيها خلال 24 ساعه.

سعر جرام الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3881 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعاته الكبيرة أمس، 2790 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية بدلا من 2920 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2391 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 1865 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه أمس بـ22 ألفا و320 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بشكل كبير، خاصة عقب تراجع الدولار في السوق الموازية، بالرغم من ارتفاع الذهب عالميا إلى 2083 دولارًا للأوقية.