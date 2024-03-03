كيفية احتساب الربح والخسارة عند شراء الذهب؟.. «جولد بيليون» توضح

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في كجال أبحاث وتقارير الذهب إنه دائما ما نسمع مصطلح متوسط سعري لشراء الذهب، لافتة إلى أن المتوسطات السعرية هي استراتيجية يتم اتباعها عند الاستثمار في سوق الذهب وغيره من السلع والمعادن والأسواق المالية.

انخفاض سعر الذهب عن وقت الشراء

أضافت في تقرير لها، أنه في حالة تراجع سعر الذهب عن وقت الشراء، على الفرد شراء الذهب من جديد عند مستويات أسعار منخفضة مناسبة للشراء، ويكون الشراء على أسعار مختلفة، بهدف تحقيق ربح في إجمالي مشترياتك من الذهب عند ارتداد الأسعار لأعلى ويكون إجمالي محفظة الذهب يحقق عائد.

ماذا يعني المتوسط السعري؟

ومثال على تحقيق المتوسطات السعرية: إذا كنت قد اشتريت الذهب على سعر 2500 جنيه للجرام عيار 21 مثلا، ثم انخفض السعر إلى المستوى 2200 جنيه للجرام فقمت بالشراء من جديد، ثم اشتريت على سعر 2220 جنيه للجرام ثم اشتريت على سعر 2250 جنيها للجرام، والآن وصل السعر إلى 2300 جنيه للجرام وبذلك يكون شرائك عند سعر 2500 جنيه حقق خسائر بمقدار 200 جنيه لكل جرام، ولكن شرائك عند كل من سعر 2200 و 2220 و 2250 حقق أرباحا بمقدار 100 و 80 و 50 جنيها لكل جرام بمجموع 230 جنيها للجرام، وبذلك تكون عوضت الخسارة وحققت عائد لمجمل الذهب الذي تمتلكه بمقدار 30 جنيها للجرام.

كيفية حساب المتوسط السعري

ويتم احتساب المتوسط السعري عن طريق قسمة مجموع الأسعار التي تم شراء الذهب عندها ويتم قسمته على عدد مرات الشراء، والناتج يكون هو السعر المتوسط الخاص بمشترياتك من الذهب.