المدرسة المصرية الدولية تعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024- 2025

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2025، إلكترونيا وذلك بداية من اليوم وذلك على الموقع الرسمي للمدرسة.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وأكدت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال متاح عبر هذا الرابط وذلك بالرقم القومي للطالب طبقاً لشهادة الميلاد والبريد الالكتروني لولي الأمر وذلك وفقاً للتعليمات التالية:-

- كتابة الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد للطفل.

- التأكد من أن الإيميل الذي يتم التسجيل به هو GMAIL COM.

- كتابة اسم الطفل من واقع شهادة الميلاد وباللغة العربية.

- التأكد من أن رقم الموبيل صحيح ولولي الأمر.

- في حالة وجود أخوة بالمدرسة برجاء كتابة الاسم والصف.

- طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من التسجيل واتباع التعليمات المكتوبة.