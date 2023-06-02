رابط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة 2024.. تعرف على خطوات التقديم

بدأت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لرياض الأطفال محافظة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024 على أن يتم التقديم على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط.

وفيما يتعلق بشروط وخطوات التقديم لرياض الأطفال في محافظة القاهرة المقرر استمراره حتى 30 يونيو الجاري للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات فهي كالتالي.

اشتراطات التقديم

- إلزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول لرياض الأطفال.

-لا يجوز الاستثناء لأي حالة من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد انتهاء موعد التقديم.

- التقديم يكون لولي الامر ببطاقة الرقم القومي على أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة.

التسجيل على الموقع الإلكتروني

-التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة.

- في حالة القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- الالتزام بسداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فورى عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- في حالة حدوث تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولى الامر المسؤولية القانونية.

-متابعة نتيجة التقديم مسؤولية ولى الامر فقط في المدة المحددة.

- سداد المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوم وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولى الامر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل لا تخضع للمربع السكنى أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- الاستعلام على النتيجة يكون من خلال الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.