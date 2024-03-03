عاجل.. تراجع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم.. «وصل كام؟»

شهد الدولار في السوق الموازية اليوم، تراجعا جديدا، إذ انخفض سعره جنيهين، خلال التعاملات الصباحية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية أمام الجنيه المصري 41 جنيها، مقابل 43.6 جنيه، أمس، في حين ظل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري ثابتا عند 30.84 جنيه.

وتوقع مصرفيون، أن تشهد السوق الموازية للدولار مزيدا من التراجع بفعل التخلص من العملة بعد خسائر بلغت 35 جنيها.

تراجع الدولار في السوق الموازية

وذكر وليد عادل الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن» أن دخول الاستثمارات إلى مصر أدى إلى تراجع سعر الدولار، ليصل إلى 41 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه سيواصل الانخفاض الفترة المقبلة، بعد كشف الحكومة عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة.