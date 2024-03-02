تبعات تراجع الدولار.. انخفاض أسعار 10 سلع أساسية في الأسواق

شهدت الأسواق اليوم السبت، انخفاض أسعار السلع الغذائية، مع توقعات عدد من الخبراء الاقتصاديين بحدوث انخفاضات أخرى مرتقبة في الأيام المقبلة، خصوصا بعد تراجع الدولار في السوق الموازية، وبين أبرز السلع التي حدث بها تراجع الفول والدقيق والزيت والشاي والأسماك واللحوم والأسمدة، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الفول والدقيق في مصر

شهدت سعر الفول المعبأ عبوة الكيلو انخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إذ وصلت نسبة الانخفاض مؤخرا لـ4 جنيهات دفعة واحدة ليسجل سعر كيلو الفول المعبأ مبلغ الـ62 جنيها، فيما انخفض سعر الفول المعبأ المجروش لعبوة الكيلو بمقدار 4 جنيهات، مسجلا مبلغ الـ62 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار 1.50 جنيه للكيلو، ليسجل 29 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الشاي والزيت في مصر

كما سجَّل سعر كيلو الشاي انخفاضا بمقدار 8.16 جنيه للكيلو، مسجِّلا مبلغ الـ258 جنيها للكيلو في الأسواق، بينما انخفض سعر الزيت عباد الشمس بمقدار 6.75 جنيه، مسجلا سعر 102 جنيه للتر الواحد، فيما انخفض سعر لتر زيت الذرة لعبوة 1 لتر بمقدار 2 جنيه، مسجلا 135 جنيها للتر.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم، ضمن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، إذ سجل سعر كيلو اللحم الطازج نحو 388 جنيهًا، بانخفاض مقداره 10 جنيهات في الكيلو، فيما تباع اللحوم البلدي بمبلغ 320 جنيها، بدلًا من 388 جنيهًا في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

انخفاض أسعار السمك

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية، انخفاض أسعار السمك بشكل ملحوظ بمختلف الأسواق من بينها، السبيط، والمك المكرونة الخليجي، والجمبري (ممتاز)، والسمك البلطي، إذ تختلف الأسعار من منطقة سكنية لأخرى، وجاء متوسط سعر السمك البلطي الأسواني ليسجل نحو 76.54 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 6.5 جنيه في الأسواق للمستهلكين، فيما سجل السمك البلطي الصغير نحو 61.9 جنيه للكيلو، بقيمة تراجع سجلت نحو 1.86 جنيه في الأسواق للمستهلكين، وسجل السمك البلطي الممتاز نحو 90.71 جنيه للكيلو، بقيمة تراجعت نحو 4.22 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

انخفاض أسعار القمح والأسمدة في الأسواق

وفي السياق ذاته، انخفض سعر طن السماد في الأسواق بواقع 395 جنيهًا ليسجل، 9791 جنيه، وبلغت نسبة الانخفاض حد الـ 3.88%، فيما تراجعت أسعار طن القمح الصلب المحلي بواقع 1647 جنيهات دفعة واحدة، وبلغ سعر الطن 13814 جنيهًا بنسبة تراجع 10.65%.

انخفاض أسعار السمسم والذرة البيضاء في الأسواق

وانخفض سعر كيلو السمسم في الأسواق بواقع 16 جنيهًا ليسجل، 164 جنيه، وبلغت نسبة الانخفاض حد الـ 8.96%، فيما تراجعت أسعار طن الذرة البيضاء بواقع 1082 جنيهات دفعة واحدة، حيث بلغ سعر الطن 16456 جنيهًا بنسبة تراجع 6.17%.